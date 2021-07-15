Дождь подтопил Шереметьево и парализовал его работу

Мощный ливень обрушился на аэропорт Шереметьево. Летное поле оказалось затоплено, самолеты не могут зайти на посадку. В Москве ветер повалил деревья, одно из которых упало на детскую площадку.

На кадрах, снятых очевидцами, можно заметить, как в Шереметьево затопило взлетно-посадочные полосы и стоянку самолетов. Десятки рейсов из-за разгула стихии перенаправлены в другие аэропорты. Вылет многих самолетов задерживается. Затопило и многоуровневый паркинг.

Московский регион накрыло ливнем с грозой и градом. В столице сильный ветер повалил 20 деревьев. В результате несколько припаркованных автомобилей получили повреждения. А в одном из районов дерево упало прямо на детскую площадку, сообщил ТАСС.

Людей призвали не ходить вблизи линий электропередач, шатких конструкций и деревьев. По возможности лучше переждать непогоду в помещении. Но и дома рекомендуют закрыть все окна и выключить электроприборы.

Многие жители московского региона ожидали, что осадки принесут прохладу, но жара не торопится уходить.