Происшествия 24 июля 2023, 17:42 Доцент Куксин заявил, что самолеты-амфибии не подойдут для тушения лесных пожаров в России

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Самолеты Бе-200 неэффективны в тушении лесных пожаров, так как вблизи очагов возгорания отсутствуют водоемы. Такое мнение высказал доцент кафедры охраны, защиты и воспроизводства лесов ВИПКЛХ, учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, такие самолеты действительно отличаются высоким качеством. Однако в российских условиях они неэффективны, так как большая часть пожаров тушится на земле.

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«Для их [Бе-200] работы нужны крупные очищенные водоемы, подготовленные для забора воды, где не плавают бревна, нет лодок, достаточная глубина. У нас таких условий очень мало», — отметил он.

Куксин подчеркнул, что страна нуждается в вертолетах, которые нужны для транспортировки людей из зон возгорания. Также есть потребность в самолетах для патрулирования и наземной технике.