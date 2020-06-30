Доставщика пиццы ограбили в Краснодаре

По данным «Экспресс-газеты«, доставщик рассказал, что спросил дорогу у прохожего, тот согласился помочь и сел к нему в машину. После этого «пассажир» ограбил курьера.

«Сотрудники уголовного розыска установили государственные регистрационные знаки автомобиля службы такси, на котором скрылся предполагаемый злоумышленник», — рассказали правоохранители. Нападавшего задержали. Его наказание может составить до семи лет лишения свободы.