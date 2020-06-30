30 июня 2020, 18:55
Доставщика пиццы ограбили в Краснодаре
Житель Республики Адыгея ограбил курьера. Все произошло в Краснодаре. Злоумышленник отнял у пострадавшего пиццу и шесть тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным «Экспресс-газеты«, доставщик рассказал, что спросил дорогу у прохожего, тот согласился помочь и сел к нему в машину. После этого «пассажир» ограбил курьера.
«Сотрудники уголовного розыска установили государственные регистрационные знаки автомобиля службы такси, на котором скрылся предполагаемый злоумышленник», — рассказали правоохранители. Нападавшего задержали. Его наказание может составить до семи лет лишения свободы.