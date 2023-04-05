Эксклюзив 05 апреля 2023, 16:55 Доставленный в реанимацию больницы в Мытищах мигрант набросился на врачей Полицейские задержали буйных посетителей Мытищинской городской клинической больницы

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В приемно-диагностическом отделении Мытищинской городской клинической больницы произошла потасовка с участием мигрантов. Конфликт попал на видео, которое распространилось в Сети.

По имеющимся в соцсетях данным, в больницу попал мигрант в бессознательном состоянии. Врачи не смогли составить анамнез, так как сопровождавшие пациента отказались предоставлять его данные и рассказывать, что именно с ним случилось.

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В этой ситуации специалисты решили перевести пациента в реанимационное отделение, чтобы оказать ему экстренную помощи. Однако там мужчина пришел в сознание. Он начал кидаться на врачей и угрожать изнасилованием. К буйному поведению мужчины присоединились его сопровождающие. На кадрах видно, как они начали ломать дверь в отделение реанимации. Один из врачей попытался помешать им, но к нему подлетел мужчина и начал ругаться. Медики вызвали правоохранителей. Буйных молодых людей задержали.

Представители пресс-службы регионального управления МВД рассказали «360», что прибывшие на место полицейские установили, что группа молодых людей в больнице вела себя неадекватно и использовала брань в адрес медиков.

«Правонарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались москвич и житель Пензенской области в возрасте 29 и 32 лет», — подчеркнули в ведомстве.

В отношении мужчин составили административный протокол за мелкое хулиганство.