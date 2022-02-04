Доставленный из ИВС мужчина умер в больнице Ейска. Полиция начала проверку

Обстоятельства гибели пациента в Центральной районной больнице Ейска выясняет полиция. Мужчину госпитализировали из изолятора временного содержания, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, погибшему было 34 года. Он был фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ейский районный суд 12 января вынес постановление о помещении его в ИВС.

Задержанный 18 января пожаловался, что плохо себя чувствует. Полицейские вызвали ему скорую помощь и оказали доврачебную помощь. Прибывшие медики осмотрели мужчину и приняли решение его госпитализировать.

После его смерти в ЦРБ полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.