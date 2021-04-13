Тело утонувшего в столичном парке достали из пруда. Видео

В столичном парке Торфянка из воды вытащили тело мужчины. Он пытался спасти собаку, но сильно переохладился и не смог выбраться на берег.

Молодой человек, рассказала очевидица произошедшего, пытался выбраться на берег около 20 минут. За ним бросился приятель, но его самого вытаскивали спасатели.

Утонувшему на вид было около 35-40 лет. Тело мужчины покрывали татуировки. Его достали из пруда вечером.

Видео прислано через приложение «Репортер 360» (для iOS и Android).