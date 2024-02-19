Эксклюзив 19 февраля 2024, 16:22 «Достал пакет и увидел ребенка». В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца Суд в Новосибирске арестовал женщину, выбросившую ребенка в мусорный бак

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Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал 22-летнюю женщину, которая выбросила младенца в мусорный бак. Малыша обнаружил местный житель Иван. Он рассказал «360» о спасении ребенка.

Мужчина услышал похожие на плач звуки из контейнера, после чего увидел в баке пакет с младенцем.

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«Снизу лежал пакет с ребенком, сверху лежал пакет с мусором. Пакет с ребенком был завернут. То есть я убрал пакет с мусором, достал пакет, развернул и увидел ребенка», — сообщил Иван.

После этого мужчина обратился к своему другу, который работает в спасательной службе МАСС.

«Он набрал своему дежурному непосредственно, где он работает. Служба МАСС, ну, МЧС, грубо говоря. И то есть он набрал дежурному и по всем инстанциям», — отметил местный житель.

Сам он видел, как на место ЧП прибыли спасатели и медики. По его словам, сейчас с младенцем все в порядке.

«Вроде как с реанимации выписали. Все хорошо. <…> Как мне врачи сказали, 20-30 минут и уже было бы поздно», — заключил мужчина.

В управлении Судебного департамента Новосибирской области сообщили, что женщину, которая выбросила ребенка, заключили под стражу до 16 апреля. Россиянку обвинили в покушении на убийство.

Следователи установили, что женщина родила сына рано утром, после чего завернула его в простынь, положила в пакет и вынесла в мусорный бак. Кроме переохлаждения, у младенца ничего не выявили.