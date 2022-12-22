Эксклюзив 22 декабря 2022, 16:23 «Достал лопату и начал откапывать свой автомобиль». Машинист — о реакции водителя на остановку поезда перед КамАЗом Машинист Шестов: благодарности за остановку поезда перед застрявшей машиной не получили

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Водитель КамАЗа, который застрял прямо перед надвигающимся на него поездом, потом не поблагодарил машинистов за экстренное торможение. Вместо этого он просто вышел из машины и начал откапывать ее. Об этом «360» сообщил машинист состава Сергей Шестов.

«Когда поезд остановился, водитель вышел из кабины автомобиля, достал лопату и начал откапывать свой автомобиль. Слов благодарности от него мы не услышали. Единственное, что он попросил — немного отъехать назад», — вспомнил Шестов.

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По его словам, в итоге поезд опоздал на конечную станцию на 20 минут.

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ЧП произошло на железнодорожном переезде рядом с платформой «Каналстрой» в Дмитрове. Помощник машиниста Сергей Симонов заявил, что электричка остановилась практически в 10 сантиметрах от автомобиля. После этого грузовик пришлось убирать с путей при помощи спецтехники.