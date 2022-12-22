22 декабря 2022, 16:23
«Достал лопату и начал откапывать свой автомобиль». Машинист — о реакции водителя на остановку поезда перед КамАЗом
Машинист Шестов: благодарности за остановку поезда перед застрявшей машиной не получили
Водитель КамАЗа, который застрял прямо перед надвигающимся на него поездом, потом не поблагодарил машинистов за экстренное торможение. Вместо этого он просто вышел из машины и начал откапывать ее. Об этом «360» сообщил машинист состава Сергей Шестов.
«Когда поезд остановился, водитель вышел из кабины автомобиля, достал лопату и начал откапывать свой автомобиль. Слов благодарности от него мы не услышали. Единственное, что он попросил — немного отъехать назад», — вспомнил Шестов.
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По его словам, в итоге поезд опоздал на конечную станцию на 20 минут.
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ЧП произошло на железнодорожном переезде рядом с платформой «Каналстрой» в Дмитрове. Помощник машиниста Сергей Симонов заявил, что электричка остановилась практически в 10 сантиметрах от автомобиля. После этого грузовик пришлось убирать с путей при помощи спецтехники.
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