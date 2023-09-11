11 сентября 2023, 12:21
Доследственная проверка началась после смертельного отравления женщины в Москве
СК начал доследственную проверку из-за смерти женщины после употребления арбуза
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти женщины от арбуза, который она приобрела в столице 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, женщина купила ягоду у станции метро «Спортивная». После употребления арбуза в пищу ей стало плохо, и 10 сентября она скончалась.
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«Организована процессуальная проверка», — сообщили в СК.
Сотрудники органов назначили судебно-медицинскую экспертизу и приступили к поиску места приобретения арбуза.
«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Уже установлено, что 48-летняя погибшая имела ряд хронических заболеваний.
Жительница Москвы умерла на следующий день после того, как съела арбуз. Почувствовав себя плохо, женщина не стала вызывать медиков.
Следственный комитет России
Москва 2023
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