Происшествия 11 сентября 2023, 12:21 Доследственная проверка началась после смертельного отравления женщины в Москве СК начал доследственную проверку из-за смерти женщины после употребления арбуза РИА «Новости»

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти женщины от арбуза, который она приобрела в столице 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина купила ягоду у станции метро «Спортивная». После употребления арбуза в пищу ей стало плохо, и 10 сентября она скончалась.

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«Организована процессуальная проверка», — сообщили в СК.

Сотрудники органов назначили судебно-медицинскую экспертизу и приступили к поиску места приобретения арбуза.

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Уже установлено, что 48-летняя погибшая имела ряд хронических заболеваний.

Жительница Москвы умерла на следующий день после того, как съела арбуз. Почувствовав себя плохо, женщина не стала вызывать медиков.