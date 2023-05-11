Происшествия 11 мая 2023, 12:05 Дорожный знак упал на жительницу Омска после ДТП МВД: дорожный знак упал на жительницу Омска после ДТП

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Утром в четверг, 11 мая, водитель автомобиля Toyota в Омске устроил ДТП и врезался в опору дорожного знака. Столб в итоге упал на голову женщине. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в своем Telegram-канале. Видео с места событий уже появилось в Сети.

Госавтоинспекция получила информацию о ДТП в 08:45 (05:45 по московскому времени). Авария случилась в Кировском округе.

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Госавтоинспекторы прибыли на место аварии и увидели там водителя автомобиля Toyota. Стражи порядка выяснили, что 25-летний мужчина не справился с управлением около дома № 14 на улице Лукашевича и въехал в металлическое ограждение и опору дорожного знака.

«В результате знак упал на женщину 1973 года рождения, стоявшую на тротуаре», — сказано в сообщении МВД.

Женщину экстренно госпитализировали. Полиция выясняет все причины и обстоятельства случившегося.