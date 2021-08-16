Дорожный знак насмерть придавил пешехода в Перми

В Перми в результате ДТП дорожный знак «пешеходный переход» насмерть придавил человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным следствия, авария произошла 15 августа в Свердловском районе города. Водитель грузового автомобиля Mercedes врезался в минивэн Lada Largus и Chevrolet Lacetti, которые остановились перед пешеходным переходом, написал сайт «Мир 24».

От сильного удара минивэн отбросило на дорожный знак «Пешеходный переход». Он упал на двух людей, которые собирались переходить дорогу. Мужчина 53 лет скончался на месте, а женщину 51 года увезли в больницу с травмой. Также пострадал 71-летнего водитель Lada Largus.

Следствие возбудило уголовное дело. Водителя Mercedes могут лишить свободы на срок до пяти лет или отправить на принудительные четырехлетние работы.