Происшествия 06 декабря 2023, 13:10 Дорожный затор образовался на Московской улице в Краснодаре из-за воспламенения легковушки

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Огонь охватил автомобиль марки Lada на Московской улице в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Согласно данным ведомства, повреждения получила как сама легковушка, так и находившиеся рядом иномарки Mercedes и Volkswagen. Обошлось без пострадавших.

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Из-за возгорания транспортного средства улицу перекрыли. В результате образовался дорожный затор протяженностью почти 2,5 километра. Организована проверка.