Эксклюзив 14 февраля 2023, 22:17 Дорожный рабочий попал под колеса легковушки на МКАД Источник «360»: легковой автомобиль сбил дорожного рабочего на МКАД freepik

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Водитель иномарки сбил рабочего на внутренней стороне МКАД, сообщил источник «360». Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Все произошло около 21:13 во вторник, 14 февраля, на 23-м километре внутренней стороны МКАД. Сотрудник службы по обслуживанию трассы стоял позади рабочего грузовика КамАЗ. В этот момент его сбила легковушка — иномарка Kia.

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На место прибыли экстренные службы, в том числе бригада пожарных. Пострадавшего отправили в городскую клиническую больницу.

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Еще одна авария с участием КамАЗа произошла накануне в Армавире. На трассе «Кавказ» столкнулись грузовик и иномарка. Водитель легкового автомобиля превысил скорость и вылетел на «встречку». Это привело к столкновению с КамАЗом, за рулем которого был 60-летний мужчина. Мужчина за рулем иномарки и два его пассажира скончались на месте.