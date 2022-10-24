Происшествия 24 октября 2022, 15:39 Дорожный рабочий погиб на трассе Казань — Оренбург

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В Татарстане на трассе Казань — Оренбург в результате аварии погиб дорожный рабочий. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 октября, написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД по Татарстану.

Водитель за рулем Subaru не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и сбил 38-летнего рабочего. В момент совершения ДТП автомобилист был пьян.

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Несмотря на то, что виновник аварии сразу же скрылся с места происшествия, оперативно-розыскной группе удалось его отыскать. В настоящий момент мужчина находится под стражей.

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