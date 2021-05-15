Дорожный конфликт закончился стрельбой в Петербурге

Правоохранители Адмиралтейского района задержали мужчину, который применил травматический пистолет после аварии. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Органам правопорядка 13 мая заявили, что возле дома № 44 на Бронницкой улице произошел транспортный конфликт: 30-летний мужчина совершил выстрел из травматического оружия в сторону машины Ford и его 43-летнего водителя. Из-за выстрела никто не пострадал, но стрелявшего доставили в отделение, где составили протокол о мелком хулиганстве.