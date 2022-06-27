Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Тюмени

В Тюменской области правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта, который завершился стрельбой. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, конфликт произошел в минувшую субботу на Московском тракте. Водитель Kia делал опасные и резкие маневры перед иномаркой Opel. В какой-то момент он открыл огонь по девушке, которая управляла машиной. В результате она не пострадала. Детали случившегося выясняются.