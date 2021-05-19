Дорожный каток задавил пенсионерку в Татарстане

Асфальтоукладчик в селе Салауши Агрызского района Татарстана наехал на пожилую женщину. Пенсионерка погибла на месте. Об этом сообщили в республиканском управлении СК РФ.

По данным следствия, водитель дорожного катка наехал на женщину при движении задним ходом. От полученных ранений 78-летняя пенсионерка скончалась на месте.

СК завел дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Расследование дела продолжается, выясняются обстоятельства.

Накануне в Бугульминском районе Татарстана под колесами грузового поезда погибли два человека, в том числе один ребенок. По сообщению РЕН ТВ, состав двигался от станции Зай до Бугульмы.

В Оренбургской области ранее подросток решил прокатить своих друзей на машине и устроил смертельное ДТП. Один из этой компании погиб, еще двое получили травмы.

В Забайкалье в апреле асфальтоукладочный каток раздавил дорожного рабочего. Мужчина сидел за рулем катка и уехал в кювет. Он не смог удержать равновесие и уронил машину, которая впоследствии его раздавила.