Дорожные рабочие ликвидировали последствия ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дорожные рабочие ликвидировали последствия ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Экстренные службы Нижнего Новгорода рассказали подробности ДТП, которое произошло накануне на Сенной площади. Об этом написал «Царьград».

В настоящий момент все последствия аварии с иномаркой и автобусом ликвидированы.

Реклама

Стало известно, что 22-летний водитель Chevrolet нарушил ПДД и столкнулся автобусом ЛиАЗ, который снес опору электропроводов. В результате случившегося все трамваи на время ремонтных работ прекратили движение.

Реклама

Водителя автобуса увезли в больницу с закрытым переломом груди, еще один пассажир был доставлен в медучреждение с переломом плеча. Также медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам.

0 0 0 0 0 0