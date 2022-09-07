Дорожные рабочие ликвидировали последствия ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде | 360°

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Дорожные рабочие ликвидировали последствия ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

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Экстренные службы Нижнего Новгорода рассказали подробности ДТП, которое произошло накануне на Сенной площади. Об этом написал «Царьград».

В настоящий момент все последствия аварии с иномаркой и автобусом ликвидированы.

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Стало известно, что 22-летний водитель Chevrolet нарушил ПДД и столкнулся автобусом ЛиАЗ, который снес опору электропроводов. В результате случившегося все трамваи на время ремонтных работ прекратили движение.

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Водителя автобуса увезли в больницу с закрытым переломом груди, еще один пассажир был доставлен в медучреждение с переломом плеча. Также медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам.

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