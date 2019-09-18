Дорожного рабочего насмерть сбили в Уфе

Смертельное ДТП произошло днем 16 сентября на 1459-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Водитель сбил 39-летнего жителя Республики Марий Эл, который на проезжей части укладывал асфальт. Мужчина от полученных травм умер в машине скорой помощи.

Виновник поспешил скрыться с места преступления, однако его личность удалось установить. Им оказался 66-летний уфимец. Его задержали, проводится проверка, сообщил сайт «Дни.ру».