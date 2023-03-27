Происшествия 27 марта 2023, 16:24 Дорожное полотно обрушилось на трассе М-7 в Удмуртии

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В Игринском районе Удмуртии на 236-м километре автодороги М-7 произошел обвал дорожного полотна. Об этом стало известно сайту Udm-info в понедельник, 27 марта.

По предварительной информации, разрушение связано с подмывом грунта. О разрушении дороги в своих соцсетях сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов, написал inkazan.ru.

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Для автомобилистов организовали объездной путь длиной в 85 километров.