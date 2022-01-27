Дорожная перестрелка произошла в Калининграде

Дорожная перестрелка произошла ночью на улице 9 Апреля в Калининграде, из-за нее пострадали три человека. Стрельба началась недалеко от заведения «Дольче Вита» из-за конфликта на дороге, ее участники пользовались пистолетом.

В пресс-службе региональной полиции РИА «Новости» сообщили, что перепалка произошла между водителями и пассажирами сразу двух автомобилей.

На место происшествия выехали сразу несколько автомобилей, принадлежащих отрядам полиции, что видно на ролике, снятом очевидцами и опубликованном в социальных сетях.

«По предварительным данным, пострадали трое мужчин», — заявил представитель ведомства.

Правоохранительные органы начали проводить оперативно-разыскные мероприятия. Перед ними стоит задача определить все обстоятельства случившегося. Руководство областного УМВД взяло ход действий оперативников под свой контроль.