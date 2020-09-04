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    04 сентября 2020, 12:41

    Дорожная камера оштрафовала похоронную процессию в Нижегородской области

    Полина Петрова

    Дорожная камера оштрафовала похоронную процессию в Нижегородской области. Местные жители заявили, что в селе Чернуха несправедливо наказали как минимум 100 водителей, информирует РЕН ТВ.
    Дорожная камера оштрафовала похоронную процессию в Нижегородской области

    Как считают нижегородцы, камера дала сбой после модернизации. По их мнению, прибор увеличивает показатели скорости, сообщил сайт «Русская планета».

    В настоящий момент прокуратура области проводит проверку, так как камера штрафовала припаркованные автомобили и похоронную процессию. В случае наличия оснований будут приняты все необходимые меры.

    Новости SMI.FM