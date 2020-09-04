04 сентября 2020, 12:41
Дорожная камера оштрафовала похоронную процессию в Нижегородской области
Дорожная камера оштрафовала похоронную процессию в Нижегородской области. Местные жители заявили, что в селе Чернуха несправедливо наказали как минимум 100 водителей, информирует РЕН ТВ.
Как считают нижегородцы, камера дала сбой после модернизации. По их мнению, прибор увеличивает показатели скорости, сообщил сайт «Русская планета».
В настоящий момент прокуратура области проводит проверку, так как камера штрафовала припаркованные автомобили и похоронную процессию. В случае наличия оснований будут приняты все необходимые меры.