Дорожная камера оштрафовала похоронную процессию в Нижегородской области

Как считают нижегородцы, камера дала сбой после модернизации. По их мнению, прибор увеличивает показатели скорости, сообщил сайт «Русская планета».

В настоящий момент прокуратура области проводит проверку, так как камера штрафовала припаркованные автомобили и похоронную процессию. В случае наличия оснований будут приняты все необходимые меры.