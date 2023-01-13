13 января 2023, 12:55
Дорожная авария с участием двум легковушек произошла в Санкт-Петербурге
Столкновение двух легковых автомобилей марки Volkswagen произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Мегаполис».
По данным сайта «Невские новости», авария серой и белой легковушек одинаковой марки произошла на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Передовиков. Причиной столкновения могла стать сложная обстановка на дорогах из-за гололеда.
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Отмечается, что информация о пострадавших в ДТП пока не поступала.
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