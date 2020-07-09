Дорогу восстанавливают в Рузском округе после потопа. Видео

Жилые дома в Рузском городском округе оказались в воде из-за ливней и прорыва дамбы. Сейчас на месте подтопления продолжают восстанавливать разрушенную дорогу.

На кадрах с места ЧП видно, что на дороге работает большое количество техники и специалистов. Бульдозеры расчищают саму проезжую часть и обочины. Ранее вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что дорогу планируется восстановить в течение суток.

В свою очередь министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что в округе пострадали две дороги. Для передвижения жителей временно поставят мостики, а коммунальщики постараются восстановить всю инфраструктуру.

В городском округе сейчас работают не только аварийные службы. Казачьи народные дружинники начали охранять дома, чтобы не допустить возможных случаев мародерства.

Прорыв дамбы произошел в Рузе 8 июля из-за сильных ливней. В воде оказались 29 жилых домов и столько же приусадебных участков. Никто из местных жителей не пострадал, так как людей удалось вовремя эвакуировать.