Дорогу в Иркутской области посыпали песком с человеческими костями

Очевидцы запостили в соцсети фотографии дороги, которую посыпали песком с человеческими костями. Это случилось в Киренске (Иркутская область).

Пользователей не испугали картинки с черепом, ребрами и другими костями на дороге. Люди начали шутить, что Хэллоуин продолжается и что за зиму можно будет собрать целый скелет. Кто-то предположил, что это пранк.

СМИ пишут, что есть две версии произошедшего: коммунальщики могли взять песок либо рядом с кладбищем, либо в карьере, где могут находиться останки участников Гражданской войны.

В ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что проводят проверку, по итогам которой дадут правовую оценку действиям организации, обслуживающей дорогу. Руководству компании грозит административная ответственность.