Дорогу на тюменской трассе перекрыли из-за ДТП со смертельным исходом

Дорогу на трассе Тюмень — Омск перекрыли из-за аварии, повлекшей гибель жителя Тюмени. ДТП произошло на 58 километре автодороги. Об этом рассказали Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД области.

«26-летний житель Тюмени погиб в ДТП на 58-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе области. Движение на федеральной автодороге частично ограничено», — отметили в ведомстве.

На данный момент инспекторы регулируют поток машин вручную, пропуская машины в реверсивном режиме. Инспекторы рассказали, что автомобиль Lada, за рулем которого был местный житель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. От удара легковушку отбросило в кювет, грузовик развернуло на дороге.