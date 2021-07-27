Дорогу к аэропорту временно перекроют в Кургане

Участок дороги около аэропорта в Кургане перекроют на два дня. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на на сайт городской администрации.

Движение всех видов транспорта закроют на улице Гагарина от дома 37а до дома 60а.

Участок будет закрыт с 20:00 30 июля по 20:00 1 августа. В это время там будут проводиться ремонтные работы.

Ранее движение по федеральной трассе Джубга — Сочи (А-147) опять перекрыли из-за схода селя в поселке Лермонтово.