Дорогое авто зацепило и протащило на себе маленькую девочку в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге водитель иномарки Mercedes 10 метров тащил девочку по проезжей части. Ребенок остался жив. По предварительным данным, не пострадал.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. В распоряжении «360» попало видео с места происшествия. На нем видно, как девочка каталась на самокате по тротуару, а когда затормозила перед машиной, каким-то образом зацепилась за крыло.

Вероятно, водитель не сразу это заметил, но уже через 10 метрв остановился, вышел из салона и подбежал к ребенку. Судя по кадрам, иномарка не успела развить большую скорость. В каком сейчас состоянии находится девочка — неизвестно.