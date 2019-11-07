Дорого и богато: пассажир заплатил 41 тысячу за такси

Пассажир такси обратился с заявлением в Пресненский райотдел Москвы. Поездка в столичном такси обошлась ему в 41 тысячу рублей. Начато разбирательство.

Как стало известно правохранителям, мужчина взял такси от Экспоцентра. В конце поездки оказалось, что за услуги извоза он должен заплатить круглую сумму — 41 тысячу рублей. Машину он поймал «от бордюра» по взмаху руки, с водителем в итоге рассчитался, рассказали в пресс-службе МВД.

В полиции пассажир рассказал, что машина была марки Hyundai. Больше он ничего не запомнил. Ни имени водителя, ни номера машины пострадавший назвать так и не смог.

Полиция начала проверку происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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