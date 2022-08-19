Дороги в селах Хабаровского края подтопило из-за сильных дождей

Проливные дожди стали причиной подтопления внутрипоселковых дорог в двух районах Хабаровского края. При этом жилым домам ничто не угрожает. Об этом сообщил краевой главк МЧС.

«В результате изменения паводковой обстановки отмечаются подтопления на трех участках внутри поселковых дорог в Хабаровском (села Елабуга и Красносельское) и Комсомольском районах (село Гайтер). Угрозы жилым домам нет», — сказано в сообщении на сайте регионального ведомства.

Спасатели отметили, что гребень амурского паводка смещается у села Пашково Еврейской автономной области. На протяжении реки от Пашкова до Комсомольска-на-Амуре наблюдаются подъемы воды на 1-15 сантиметров за 24 часа.

По данным гидропоста, утром 19 августа уровень Амура у Хабаровска был на отметке 420 сантиметров, таким образом, он прибавил за сутки девять сантиметров. Дальнейший подъем на 15-20 сантиметров ожидается в ближайшие два дня. Краевой главк МЧС добавил, что на остальных реках края серьезного изменения в водном режиме нет.