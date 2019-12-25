Дороги в Алтайском крае перекрыли из-за сильных метелей. Видео

Сильная метель в Алтайском крае стала причиной ограничения движения транспорта на федеральных трассах и дорогах местного значения. Кадры с алтайских дорог пользователи опубликовали в социальных сетях.

О непогоде и предпринятых в связи с ней мерах рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Из-за отсутствия видимости, сильного порывистого ветра и снега грузовому транспорту и пассажирским автобусам ограничили движение на участках двух федеральных трасс — Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

Транспорту полностью перекрыли движение на всем протяжении региональных дорог К-09 и К-03. Первая идет от Поспелихи до границы с Казахстаном, вторая — от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью.

Не пускали автобусы и грузовики и на автодорогах Алейск — Петропавловское-Смоленское, Барнаул — граница с Республикой Казахстан и Павловск — граница Новосибирской области.

В МЧС предупредили о возможном сохранении неблагоприятных погодных условий и рекомендовали жителям населенных пунктов не отправляться в поездки без особой нужды.

«Вид из окна, метель сильнее с каждым часом… Вчера здесь была дорожка…» — рассказывают о бушующей непогоде в Instagram.