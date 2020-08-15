«Дорога к храму»: новую зону притяжения жителей оборудуют в Электростали

В центре Электростали вовсю идут ремонтные работы. Строители прокладывают электрокабели, меняют тепловые сети и ливневки. Уже завершена работа по обустройству водопровода. А новая пешеходная зона вскоре станет основным местом притяжения.

Новый фонтан, который мы строим, будет он светодинамичный, с отделкой, с индивидуальными панелями. И вообще вся площадь преобразится. Будет высажено очень много зеленых насаждений, деревьев, кустарников Антон Орлов представитель генерального подрядчика.

Проект будущей прогулочной зоны выбирали с помощью голосования. Жители города остановились на варианте с фонтаном. Помимо фонтана и пешеходной зоны, проект также предусматривает капитальный ремонт фасадов жилых домов и облицовку цоколей натуральным камнем. Несмотря на большой объем работ, все должно завершиться в срок.

Этот проект — „Комфортная городская среда“. Данная программа вобрала в себя четыре областные программы „Благоустройство дворовых территорий с комплексным благоустройством“, это программа ремонта дорог и „Светлый город“ Владимир Денисов заместитель главы администрации г. о. Электросталь.

На благоустройство пешеходной зоны выделено более 130 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Проект назван «Дорога к храму», поскольку дорога возводится перед строящимся храмом Вознесения Господня. По предварительным данным, работы планируют завершить уже к концу сентября.