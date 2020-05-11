Допрос подозреваемого в организации взрыва в Ставрополье сняли на видео

На опубликованных кадрах видно, что подозреваемый только кивает, слушая следователя, который перечисляет статьи, по которым организатору взрыва грозит обвинение. В какой-то момент мужчина подтверждает слова сотрудника ведомства: «Совершил преступление».

Следователи выяснили, что в минувшее воскресенье, 10 мая в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа жители одного из домов устроили шумную встречу. Там находились 19 человек. Это не понравилось владельцу соседнего участка.

Недовольный мужчина нашел радикальный способ вернуть тишину: он закинул в шумный двор гранату. В результате взрыва в больницу попали 12 пострадавших. В данный момент их жизни уже ничего не угрожает. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Подозреваемого в организации взрыва задержали. Выяснилось, что ранее мужчина уже проходил по делам за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. В ближайшее время следователи подадут в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

Родственница пострадавших при взрыве гранаты рассказала, что шум начался из-за празднования 55-летия хозяйки дома. Она пригласила отпраздновать юбилей около 20 человек. Шум торжества не понравился вспыльчивому соседу, который кинул во двор гранату.