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    21 мая 2022, 07:57

    Дополнительные силы спасателей прибыли в Иркутскую область для тушения лесных пожаров

    В Иркутской области за сутки произошло 19 новых пожаров

    Оксана Кириллова

    В Иркутской области, где с 19 мая действует режим ЧС в лесах, за сутки зарегистрировали 19 новых пожаров, еще столько же не потушено с предыдущего дня. Регион «наращивает группировку» по борьбе с лесными пожарами, сообщила пресс-служба губернатора Иркутской области.

    Дополнительные силы спасателей прибыли в Иркутскую область для тушения лесных пожаров

    «В нашу область 20 мая прилетел еще один самолет Бе-200 МЧС России. Прибыли 50 человек парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня столько же прибудут из Хабаровского края», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

    В тушении всех лесных пожаров в регионе вчера было задействовано 998 человек и 250 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 12 самолетов, два вертолета Ми-8 работали на тушении.

    Дополнительные силы спасателей прибыли в Иркутскую область для тушения лесных пожаров | Изображение 1Источник фото: МЧС по Иркутской области

    Площадь пожаров за сутки сократилась на 5,1 тысячи гектаров — до 14 776,1. Ликвидировать удалось 11 пожаров. Тем не менее еще левять остаются на стадии тушения, а еще три вновь зарегистрированы.

    В Иркутской области 7 мая ввели режим ЧС после того, как от огня пострадали несколько населенных пунктов, сгорела школа.