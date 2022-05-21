Дополнительные силы спасателей прибыли в Иркутскую область для тушения лесных пожаров

В Иркутской области, где с 19 мая действует режим ЧС в лесах, за сутки зарегистрировали 19 новых пожаров, еще столько же не потушено с предыдущего дня. Регион «наращивает группировку» по борьбе с лесными пожарами, сообщила пресс-служба губернатора Иркутской области.

«В нашу область 20 мая прилетел еще один самолет Бе-200 МЧС России. Прибыли 50 человек парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня столько же прибудут из Хабаровского края», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

В тушении всех лесных пожаров в регионе вчера было задействовано 998 человек и 250 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли 12 самолетов, два вертолета Ми-8 работали на тушении.

Источник фото: МЧС по Иркутской области

Площадь пожаров за сутки сократилась на 5,1 тысячи гектаров — до 14 776,1. Ликвидировать удалось 11 пожаров. Тем не менее еще левять остаются на стадии тушения, а еще три вновь зарегистрированы.

В Иркутской области 7 мая ввели режим ЧС после того, как от огня пострадали несколько населенных пунктов, сгорела школа.