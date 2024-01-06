Происшествия 06 января 2024, 14:50 Дополнительные силы привлекли к работе в котельной деревни Ложки Солнечногорска Глава Солнечногорска Михальков: горячая вода в дома деревни Ложки идет стабильно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бригаду «Мытищинских теплосетей» подключили к решению проблемы с котельной в деревне Ложки городского округа Солнечногорск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Константин Михальков.

Он подчеркнул что горячая вода в дома жителей подается стабильно. Но по неизвестной причине возникли проблемы с отоплением.

Реклама

«Привлекли бригаду „Мытищинских теплосетей“ — разбираются с оборудованием, чтобы выйти на нормативную подачу тепла именно на дома, потому что с котельной выходит норматив», — заявил он.

Михальков добавил, что специалисты «Россетей» заменили часть оборудования на подстанции, которое вышло из строя на фоне повышенного потребления. Аварийные бригады работают на этом фидере уже четвертые сутки. Глава округа добавил, что продолжает следить за ситуацией в округе вместе с жителями.

Для решения проблем с энергоснабжением в городской округ Солнечногорск доставили 18 передвижных электростанций, которые взяли на себя часть нагрузки на сети. Глава округа подчеркнул, что это временное решение и требуется модернизация всей электросети, которую проведут до конца 2024 года