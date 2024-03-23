Важное 23 марта 2024, 15:40 Дополнительные антитеррористические меры ввели в Москве и других регионах Путин: в Москве и других регионах ввели дополнительные антитеррористические меры РИА «Новости»

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В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», — подчеркнул глава государства.

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Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.

Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.

По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей, состояние двух из них оценили как тяжелое.