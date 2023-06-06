Происшествия 06 июня 2023, 16:13 Дополнительную группу спасателей отправили в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС МЧС: еще одну группу спасателей отправили в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС

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МЧС России направило дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым», — указали в публикации.

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Спасатели везут с собой плавсредства и специализированную технику. Аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Ростовской области, Тульского и Донского спасательных центров, а также Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ находятся в полной готовности.

В зоне подтопления уже работают три оперативные группы от МЧС. Местные власти информируют жителей о происходящем.

Каховская ГЭС оказалась разрушена после обстрелов, которые зафиксировали прошлой ночью. Новая Каховка, расположенная рядом со станцией, оказалась подтоплена. Некоторым людям даже понадобилась медицинская помощь.