06 июня 2023, 16:13
Дополнительную группу спасателей отправили в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС
МЧС: еще одну группу спасателей отправили в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС
МЧС России направило дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым», — указали в публикации.
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Спасатели везут с собой плавсредства и специализированную технику. Аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Ростовской области, Тульского и Донского спасательных центров, а также Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ находятся в полной готовности.
В зоне подтопления уже работают три оперативные группы от МЧС. Местные власти информируют жителей о происходящем.
Каховская ГЭС оказалась разрушена после обстрелов, которые зафиксировали прошлой ночью. Новая Каховка, расположенная рядом со станцией, оказалась подтоплена. Некоторым людям даже понадобилась медицинская помощь.
МЧС РФ
Разрушение Каховской ГЭС
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