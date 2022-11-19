Происшествия 19 ноября 2022, 23:23 Донецк вновь попал под обстрелы ВСУ СЦКК: украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка РИА «Новости»

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Военнослужащие ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Как сообщили в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, украинские военные выпустили 10 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Три снаряда полетели в сторону Куйбышевского района, семь — Киевского. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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Утром 19 ноября Донецк уже был под обстрелами ВСУ. Удар пришелся по Кировскому району столицы ДНР. Сообщалось, что украинские бойцы выпустили по этому месту пять снарядов калибра 152 миллиметра.

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Накануне, 18 ноября, ВСУ атаковали приграничное село в Шебекинском городском округе Белгородской области. В ходе обстрела повреждены линии электропередач, а также в некоторых домах разбиты окна. Обошлось без пострадавших.

Ранее в том же Шебекино украинские снаряды «Град» попали в частный жилой дом. Пострадала 15-летняя девочка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.