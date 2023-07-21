Происшествия 21 июля 2023, 07:56 Донецк обстреляли реактивными снарядами ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 6 снарядов реактивной системы РИА «Новости»

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Утром 21 июля украинские войска обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами реактивной системы залпового огня. Огонь вели из Максимильяновки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел зафиксировали в 07:05. Из Максимильяновки по Петровскому району выпустили шесть ракет неназванной РСЗО. Спустя 40 минут четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров из Нетайлово атаковали Киевский и Куйбышевский районы.

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В общей сложности после полуночи произошло 10 обстрелов Донецка и один Горловки. Прилеты артиллерийских снарядов зафиксировали в Куйбышевском, Кировском, Киевском, Петровском районах столицы ДНР.

Глава горадминистрации Алексей Кулемзин сообщил, что 20 июля ВСУ обстреляли Донецк и прилегающие территории 27 раз. Снаряды повредили котельную, школу-интернат и жилые дома.

В ДНР пройдет суд над тремя украинскими боевиками. Их обвинили в покушении на жизнь гражданских, повреждении чужого имущества и насилии над пленными.