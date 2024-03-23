Происшествия 23 марта 2024, 09:19 Дончане почтили погибших в ходе теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»: дончане несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах теракта РИА «Новости»

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Жители Донецка с самого утра 23 марта несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стела находится в сквере «Россия» в самом центре города на площади Ленина. Сюда сразу после окончания комендантского часа начали приходить дончане. Участник акции и активист «Движения первых» Владимир Степанов отметил, Россия сейчас переживает тяжелое событие

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«Не важно, кто возьмет ответственность за события в Москве, — это следствие того, что наш народ не боится заявлять о своих правах, не боится бороться за них. Иначе бы просто не было смысла наш народ запугивать», — отметил он.

Донецк уже на протяжении 10 лет сталкивается с терроризмом во всех его проявлениях, напомнил Степанов. Жители республики прекрасно знают, что такое смерть близких людей.

«Мы понимаем, что такое смерть человека, что такое трагедия мирового масштаба. И мы пришли почтить память тех людей, кто пострадал за свою Россию, за свою Родину», — добавил он.

Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в концертном комплексе начался сильный пожар.

Согласно последним данным, после теракта в Crocus City Hall в больницах остается 121 пострадавший. Среди них — трое детей.