Домоуправляющую компанию проверят из-за взрыва газа в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области проверит домоуправляющую компанию после взрыва газа в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура оценит соблюдение компанией норм законодательства.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Также взято на контроль уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

При взрыве дома пострадали два жильца. После взрыва балкон и межтамбурных перекрытий в доме частично обрушились. Пожара не произошло. На месте работают экстренные службы.

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что при взрыве пострадала супружеская пара, которая проживает в этой квартире. Им по 50 лет. Сейчас оба находятся в реанимации в ожоговом центре Приволжского исследовательского медуниверситета.

У женщины диагностировали ожог 95% тела. У мужчины — 35%, сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.