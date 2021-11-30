Пожар произошел в частном доме в Сочи

Частный дом полностью сгорел в курортном поселке Нижнее Лоо, Лазаревского района на улице Плановой. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о возгорание поступила в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России около трех часов дня. Прибывшие на место спасатели установили, что горит двухэтажное здание. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

«По предварительным данным в огне никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар удалось полностью потушить в 16:20. Тушением занимались 31 человек и десять единиц техники от РСЧС, а также семь машин и 23 спасателя от МЧС.