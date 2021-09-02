Домашняя собака в Перми откусила ухо ребенку на велосипеде

Школьник из Перми пострадал от зубов собственной собаки. Животное откусило мальчику ухо, когда он случайно наехал на него на велосипеде.

Пострадавшему ребенку восемь лет. На прогулке он был вместе с мамой, которая вела пса на поводке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

ЧП произошло вечером 1 сентября. Когда мальчик наехал на собаку, она бросилась на него и укусила за голову. По данным ведомства, в результате он лишился уха. Мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь, школьника доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что семья не состояла на учете в полиции.

По данным kp.ru, собака напала на мальчика возле частного дома на улице Еловая. В больнице изданию заявили, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.