Домашняя собака насмерть загрызла годовалую девочку в Кузбассе
Трагедия произошла 31 декабря в одном из частных домов Кемеровского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Следствие установило, что днем 40-летняя женщина приехала в гости к родителям в частный дом вместе с годовалой дочерью. Ребенка она передала бабушке и вышла на улицу.
Девочка оказалась одна с крупной собакой, которая находилась в одном из помещений дома и сумела выйти из него.
«Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью. После чего хозяин дома сам умертвил его», — уточнили в СК. Семья девочки характеризуется положительно.
Сотрудникам СК предстоит выяснить, вела ли собака себя агрессивно ранее. Это позволит сделать вывод о том, соблюдал ли ее хозяин необходимые меры для безопасного нахождения ребенка в доме.
После гибели ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.