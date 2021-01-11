Домашняя собака насмерть загрызла годовалую девочку в Кузбассе

В Кемеровской области в последний день 2020 года нашли погибшей годовалую девочку. Ребенка загрызла собака, жившая в семье. Следователи возбудили уголовное дело.

Трагедия произошла 31 декабря в одном из частных домов Кемеровского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следствие установило, что днем 40-летняя женщина приехала в гости к родителям в частный дом вместе с годовалой дочерью. Ребенка она передала бабушке и вышла на улицу.

Девочка оказалась одна с крупной собакой, которая находилась в одном из помещений дома и сумела выйти из него.

«Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью. После чего хозяин дома сам умертвил его», — уточнили в СК. Семья девочки характеризуется положительно.

Сотрудникам СК предстоит выяснить, вела ли собака себя агрессивно ранее. Это позволит сделать вывод о том, соблюдал ли ее хозяин необходимые меры для безопасного нахождения ребенка в доме.

После гибели ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.