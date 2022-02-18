Домашняя собака искусала до крови ребенка и разорвала на нем одежду в Свердловской области

В городе Березовский Свердловской области домашняя собака напала на двух школьников. Одного она покусала до крови и изодрала на нем одежду.

Как сообщает tagilcity.ru, собака напала на детей в центре города. В тот момент, когда школьник смотрел в смартфон, животное укусило за ногу.

По словам матери пострадавшего школьника, когда он вернулся домой окровавленный и в разодранной одежде, было ощущение, что кожа как будто проткнута шилом до кости.

Теперь ребенку ставят уколы, и он вынужден принимать антибиотики. По словам мамы одного из школьников, хозяин агрессивного животного на контакт с пострадавшими не идет.