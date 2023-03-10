Происшествия 10 марта 2023, 17:13 Домашняя собака без поводка и намордника напала на жителя Владивостока

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Житель Владивостока стал жертвой нападения собаки, когда отправился на пробежку. При этом хозяин даже не попытался отозвать животное, которое гуляло без поводка и намордника. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на данные Telegram-канала Newsbox24.tv.

Пострадавший сделал видеоролик, на котором видно, как агрессивное животное кидается на него. На просьбы убрать собаку хозяин отреагировал агрессивно. Лишь после того, как автор видео предупредил, что обратится в полицию, злоумышленник посадил питомца в машину и уехал.

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Мужчина, который стал жертвой нападения, обратился в больницу, чтобы зафиксировать полученные травмы, а также написал заявление.

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