Домашний пес укусил младенца за голову в Оренбургской области

В городе Бугуруслан Оренбургской области домашняя собака укусила за голову десятимесячную девочку.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, правоохранители узнали об этом от медиков, обнаруживших раны на голове ребенка, когда девочку привезли в больницу родители.

Родители пояснили полицейским, что дочь покусал домашний пес. За состоянием ребенка наблюдают врачи.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.