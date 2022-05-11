Домашние ротвейлеры загрызли девочку в Крыму

Следственный комитет по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту гибели девочки после нападения домашних ротвейлеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Правоохранители установили, что две девочки 10 и 14 лет гостили у дедушки во время майских праздников в поселке Советский. Мужчина выпустил на прогулку из вольера двух взрослых ротвейлеров. Когда десятилетний ребенок вышел во двор, собаки бросились на него и нанесли рваные раны туловища, лица и конечностей.

Медики доставили пострадавшую в больницу, однако она скончалась во время операции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», также они дадут оценку содержания животных. Расследование находится на контроле у руководства ведомства.

Специалисты ветеринарной службы решат дальнейшую судьбу животных.

В конце января в Забайкальском крае семилетняя девочка погибла после нападения стаи собак.