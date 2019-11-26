Домашние роды закончились смертью новорожденного

О случившемся стало известно из инстаграм-аккаунта Ростовского областного перинатального центра. В сообщении говорилось о том, что мать, рожавшую в домашних условиях, в ванной, на квартире у помощницы, доставили в больницу. Оказать помощь ребенку медики уже не могли.

Согласно данным издания, малыш родился доношенным. Через три часа после рождения, он начал задыхаться. Родители, вместо того, чтобы вызвать врачей, начали делать ребенку контрастный душ. Скорую вызвали поздно и новорожденный скончался еще до приезда в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Медики обращают внимание будущих родителей на то, что домашние роды опасны.