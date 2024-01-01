Происшествия 01 января 2024, 16:59 Дома в Новых Химках переключили на резервную подачу тепла после аварии Работы по утечке на тепломагистрали в Новых Химках закончат до конца 1 января Пресс-служба администрации главы городского округа Химки Дмитрия Волошина

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Утечка на теплотрассе на улице Бабакина в городском округе Химки привела к временной остановке работы районной тепловой станции (РТС) 240, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей новых микрорайонов. Чтобы люди не замерзли в новогоднюю ночь, дома перевели на резервную систему подачи тепла. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главы округа Дмитрия Волошина.

Там пояснили, что техническое повреждение на трассе и временная остановка работы РТС произошли в 23:30. Прибывшие на место специалисты аварийной службы «Мосэнерго» переключили центральное отопление и горячее водоснабжение отключенных домов на резервную схему.

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На месте утечки тепломагистрали работы продолжаются до сих пор, но их завершат полностью до конца дня.